Un tropiezo sin consecuencias en la Rosaleda

El Málaga no ha podido poner el broche de oro a su brillante estreno en 'Champions' al no haber pasado del empate ante el Anderlecht (2-2) en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, un encuentro donde Duda se lució firmando un doblete que, sin embargo, no sirvió para sumar una victoria que los de Pellegrini dejaron escapar en el último minuto.



El Málaga se enfrentaba a su último compromiso de la primera fase con la idea de conservar su condición de equipo invicto en 'Champions' y con el aliciente económico que le daba una victoria en La Rosaleda. Con vistas a los próximos partidos de Liga y tratándose de poco más que un trámite, Manuel Pellegrini dio descanso a Joaquín, Isco o Portillo para jugar con algunos de los menos habituales.



El cuadro andaluz no está atravesando por una de sus mejores rachas en Liga, pero los blanquiazules quisieron compensar esos pobres resultados cerrando de la mejor manera posible una espectacular fase de grupos. Por su parte, el Anderlecht, que necesitaba puntar y esperar a que el Milan venciese al Zenit para colarse en la 'Europa League', no encontró consolación por culpa del triunfo ruso.



Los de Pellegrini dieron señales de querer llevarse el partido desde los primeros compases, saliendo con las líneas muy adelantadas y dispusiendo de alguna oportunidad clara. Iturra rozó el gol a los cinco minutos y Welington desperdició una ocasión cantada al enviar el balón a la grada a puerta vacía. La mala noticia para el Málaga llegó rebasado el primer cuarto de hora, cuando Toulalan tuvo que retirarse del terreno de juego, de nuevo, a causa de una lesión.



Tras este contratiempo, los andaluces continuaron buscando el gol pero, poco a poco, fueron bajando la intensidad con la que comenzaron el duelo, algo de lo que se aprovechó el Anderlecht, que equilibró la contienda abarcando mayor posesión y gozando de alguna ocasión clara.



Kameni evitó el primero de los belgas al repeler un cabezazo de Mbokani en boca de gol. A los dos minutos para el descanso, el colegiado decidió anular un tanto de los belgas por supuesto fuera de juego y, ya sobre la bocina, llegó el tanto que situó al conjunto malaguista por delante en el marcador. Seba, el mejor de los locales, se inventó un jugadón por la izquierda para asistir a Duda que, desde la frontal del área, sacó un cañonazo que se coló por la escuadra derecha de Proto.



El Málaga salió algo despistado en la segunda mitad y de eso supo aprovecharse el Anderlecht. A los cinco minutos, Jovanovic, el mejor de los visitantes, la picó ante Kameni tras una buena jugada individual de Mbokani, un tanto que durmió al conjunto local, que vio cómo el mismo jugador estuvo a punto de engancharla de nuevo con un lanzamiento que se estrelló en la madera.



Roque Santa Cruz también se topó con los palos instantes después pero, en el 61, volvió a aparecer Duda para arreglar la papeleta. Buonanotte asistió al portugués y éste, con un gran control y una perfecta definición, restableció la ventaja en el luminoso.



Tras el gol, el Anderlecht se quedó algo tocado y el Málaga se gustaba cada vez más, aunque Jovanovic pudo poner el empate en una jugada en la que obligó a Kameni a lucirse. Con el paso de los minutos, el conjunto andaluz se confió en exceso y acabó pagándolo caro.



A falta de un minuto para la conclusión, Mbokani fabricó el empate a dos en el marcador al ganar un mano a mano con Kameni, quien evitó que el mismo jugador firmase el tanto de la victoria del Anderlecht en la última jugada.