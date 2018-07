Las narraciones de Alfredo Martínez triunfan en la BBC

Alfredo Martínez y los compañeros de Onda Deportiva Galicia estaban colocados justo detrás de los periodistas de la BBC 5 Live Sport durante la retransmisión del partido de la Europa League Manchester United - Celta. Esta cercanía hizo inevitable que los periodistas ingleses escucharan las narraciones del periodista, famosas para cualquier oyente de Radioestadio y Onda Cero, pero chocantes para la radio británica, cuyas narraciones nada tienen ver.

Por eso en este tuit de la BBC 5 Live Sport resaltan que el verdadero entretenimiento de la noche fue escuchar a la narración de Alfredo Martínez frente a la de los comentaristas ingleses.

The best entertainment last night was @Alfremartinezz v @bbcjohnmurray

Uno de los comentaristas grabó a Alfredo Martínez en plena retransmisión y se mostraba divertido conpor un "simple tiro a puerta"

It had only gone out for a throw in. pic.twitter.com/KHNCK3eo3s