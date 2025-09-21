Julián Amores, presidente del Caserío Ciudad Real: "El club se fundó para la ciudad, por los ciudadanos realeños y por la afición"

El equipo de balonmano Caserío Ciudad Real ha regresado a la Liga Asobal después de 11 años. En 2011, después de ganar tres Champions, el club anunció su marcha a Madrid bajo el nombre de Atlético de Madrid. Si bien, las peñas del club decidieron fundar desde cero un nuevo proyecto para que la esencia del Caserío y la tradición no se perdiera.

Este sábado el equipo se ha enfrentado al equipo de Cuenca y tras un encuentro agónico, ha conseguido la victoria 25-23. Su presidente, Julián Amores ha hablado en Radioestadio Noche sobre esta hazaña. "Era un día importante para la ciudad, para el club, para la provincia, final histórico del volver a Asobal".

Amores ha explicado que el balonmano en Ciudad Real es "el deporte rey" y que en toda la provincia, con "una población de las más bajas de España" hay "cuatro o cinco equipos masculinos en categoría nacional, en femenina igual...".

El presidente ha contado cómo ha sido el camino para crear el club de nuevo. Primero, en una asamblea de peñas y después, cómo fueron consiguiendo acuerdos para "las categorías inferiores y todo arranca".

"Había un equipo de la gente, de los jóvenes que habían jugado, que salían e iban saliendo y cerrando la cantera, sabían que eran de la localidad de al lado, un equipo, pues eso viene a pasar a hacer los senior con marianistas, que hay una cantera tremenda en Prado Marianistas, se hacen acuerdos para las categorías inferiores y ahí se empiezan a juntar acuerdos y todo arranca. Aquí estamos siempre intentando mantener también esa filosofía que el club se fundó para eso, para la ciudad, por los ciudadanos realeños y por la afición y queremos que siga siendo eso. ", ha relatado.

En Ciudad Real hubo nombres muy importantes como Jota Hombrados, Talant Dujshebaev y aunque es complicado volver a tenerlo, mantienen el patrocinio de El Caserío. "Es fundamental, y a nivel público por lo mismo, tanto el gobierno regional y también el ayuntamiento con la fiesta de Ciudad Real, la fiesta emblemática de Ciudad Real que es la Pandorga, pues igual, es un apoyo que nos hace estar afrontando esta Liga Asobal".

Preguntado por los objetivos, "por supuesto, mantenernos este año en primera y a largo plazo ir pensando poco a poco". Ha puesto el foco en los 400 niños de la cantera, los colaboradores, patrocinadores...