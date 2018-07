La fortuna sonríe a los equipos españoles en el sorteo de la Champions

El Barcelona volverá a verse las caras con Milan y Celtic además de jugar ante el Ajax, mientras que el Real Madrid jugará con Juventus, Galatasary y Copenhague. El Atlético viajará a Rusia para enfrentarse al Zenit y comparte grupo también con Oporto y Austria de Viena. La Real, por su parte, visitará Old Trafford en un grupo formado por Manchester United, Shakhtar y Bayer Leverkusen.

La suerte se ha alíado con los cuatro equipos españoles que representarán a nuestra Liga en la Champions. Tras el sorteo de la fase de grupos, una leve sonrisilla se dibuja en los escudos de Real Madrid, de Barcelona, de Atlético y de la Real Sociedad. No será fácil para ninguno, pero viendo los nombres de los equipos que podían haber sido parejas de baile la fortuna ha estado con nuestro fútbol.

Porque el Barcelona, campeón de la pasada Liga, compartirá el Grupo H con dos viejos conocidos como son Milan y Celtic de Glasgow y con otro 'conocido' como es el Ajax. Conocido por la filosofía que ambos comparten y porque en el banco 'ajaccied' está Fran de Boer, ex jugador del cuadro azulgrana.

Ser cabeza de grupo debería ser una obligación para el Barça. El Milan, a pesar de Balotelli y El Shaarawy, ha vivido tiempos mejores aunque en San Siro son fuertes. Al igual que lo es el Celtic en su estadio. Ambos equipos ya pusieron en aprietos a los azulgranas en la pasada Champions y a ellos se quiere sumar un Ajax que puede ver cómo Erikssen, su mejor jugador, puede abandonar el club en los próximos días.

Algo más duro es el grupo del Real Madrid, con toda una Juventus entre los tres equipos a los que deberán hacer frente los blancos. Con Isco, Illara y muy posiblemente con Bale, los de Ancelotti viajarán a Italia... y a Turquía, para jugar ante el Galatasaray. Después de la experiencia vivida la temporada pasada, los madridistas no se fiarán de un equipo turco que se quedó cerca de la proeza en su estadio... pero Yilmaz está cerca de la Lazio.

El cuarto equipo del grupo es el Copenhague. Los daneses ya jugaron ante el Barça de Guardiola hace algunos cursos y demostraron tener buenos conceptos futbolísticos, pero están faltos de nivel competitivo y serán la cenicienta del grupo salvo que al Galatasaray le dé una pájara importante.

Viaje a Rusia para el Atlético

Con los dos cabezas de serie en grupos asequibles, la duda estaba en los que no lo eran. El Atlético no se puede quejar... y de hecho por su cabeza podría pasar ser primero de un grupo con Oporto, Zenit y Austria de Viena. Nombres que suenan complicados los de Oporto y Zenit, pero el Atlético ha crecido lo suficiente como para no tener problemas.

Menos problemas sabiendo que el Oporto ha perdido a James Rodríguez y a Joao Moutinho, y quién sabe si tampoco podrán contar con Jackson Martínez. Con el cuadro luso a medio gas, la preocupación será el viaje a Rusia para enfrentarse al Zenit, y el Austria de Viena se quedaría como el tapado en el grupo del regreso a la Champions de los rojiblancos.

La Real, al asalto de Old Trafford

¿Y la Real? Pues la Real tiene sus opciones. Bombo cuatro era el suyo, pero desde él ha evitado a los más complicados equipos del Bombo dos y del Bombo tres... aunque no ha podido hacer lo propio con el del uno. Los 'txuri urdin' visitarán Old Trafford para jugar ante el Manchester United, uno de los clásicos de Europa y de los favoritos siempre para alzar el título. Habrá que ver si David Moyes sigue la estela marcada por Alex Ferguson.

Aparte de los ingleses, los realistas tendrán que vérselas con el siempre imprevisible Shakhtar, que ha perdido algunos jugadores importantes, y al Bayer Leverkusen, sin Schurrle, pero con su estadio como fortín. Con todo, los de Arrasate tienen nivel para ser segundos de grupo... y quién sabe si hasta primeros.

Fácil para el Chelsea de Mou

El resto de grupos han deparado partidos como el Arsenal - Borussia de Dortmund, y también a un Chelsea que lo tendrá muy fácil para ser primero. Schalke 04, Basilea y Steaua serán sus oponentes, mientras que los del Bayern de Munich de Pep Guardiola serán CSKA de Moscú, Manchester City y Viktoria Plzen.