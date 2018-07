Escucha en directo el Barcelona - Atlético de Madrid en Radioestadio

Este martes, desde las 20:30, no te pierdas el partido de la Liga de Campeones entre el Barcelona y el Atlético de Madrid en Radioestadio.

Este martes, desde las 20:30, la Liga de Campeones se juega en Radioestadio. Desde el Camp Nou, no te pierdas el partido la ida de los cuartos de final entre el Barcelona y el Atlético de Madrid. Tras la derrota en El Clásico, los de Luis Enrique quieren demostrar que siguen siendo el equipo más en forma de Europa, pero en frente no podían tener rival más difícil que el Atlético de Simeone, que sueña con levantar la Champions, y con meter miedo a los culés, no sólo en Europa, sino también en la Liga.

Con la narración de Alfredo Martínez, Víctor Lozano y Alejandro Mori, y los comentarios de Ángel Cappa, Bernd Schuster, Milinko Pantic y Raúl García de Loza.

Además, atención especial al otro enfrentamiento de la jornada que disputan Bayern de Munich y Benfica.

Vive el mejor fútbol de Europa en Radioestadio con Javier Ares, Javier Ruiz Taboada, y todo el equipo de deportes de Onda Cero. Y las 00:00, los protagonistas y el mejor análisis en Al Primer Toque con Héctor Fernández. No te lo puedes perder.