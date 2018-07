Enrique Cerezo: 'Yo no vivo del futbol, el que vive es Tebas, y muy bien'

Afirma que llevan muchos años sufriendo estos problemas y que los han ido superando. Asegura que los operadores de televisión tengan que hacer su negocio y es normal que los horarios estén un poco a disposición de ellos, pero no creo que sea bueno para nadie que un partido empiece a las 23:00 y termine a la 1:00 de la madrugada".



Cree que es una pena que el único equipo que va a representar a España como Club en una competición Europea como la Supercopa, no pueda descansar. "Si es una metedura de pata de la LFP, que se marche. Y si no, también por haber dejado que lo haga otro".