Javier Ares sobre la final de la Copa del Rey: 'Donde el favoritismo no cuenta'

Recuerdo aquella final por el golazo de Schuster a Buyo. Falta directa desde veinticinco metros que el alemán le metió por la escuadra a quien había sido su compañero en el Madrid. “Te voy a colar la primera que pille” le dijo Bernd a Paco. Fue espectacular. Como curiosa la celebración de Schuster que se fue, por inercia, hacia la grada donde estaban los seguidores del Madrid. Hasta que se dio cuenta, claro.

No es favorito el Madrid por esa maldición que, en los últimos tiempos, parece pesar sobre los rojiblancos. Lo es porque tiene más equipo y mejores jugadores. Mucho mejores. Pero en el fútbol no ganan los presupuestos. El Wigan (descendido a la Segunda inglesa) se lo acaba de recordar en la Copa inglesa al todopoderoso Manchester City. No hay ejemplo mejor ni más cercano de lo que es esta competición.