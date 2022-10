Tertulia: ¿Quién ganará El Clásico?

Gica Craioveanu, Enrique Ortego y MisterChip debaten en la tertulia de 'Radioestadio' sobre el El Clásico, el partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona que tendrá lugar este domingo en el Bernabéu a las 16.15 horas. Los tertulianos apuestan por quién creen que será el ganador del encuentro más esperado de la semana.

Por otro lado, también analizan los partidos de la última jornada de Liga, en el que el Atlético de Madrid ha vencido al Athletic en San Mamés (0-1) gracias a un gol de Griezmann en la segunda parte. "El partido me ha gustado, no ha tenido muchas ocasiones de gol, pero ha sido un partido muy táctico", dice Ortego y añade que ha habido "presión de los dos equipos, que no dejaba ni un segundo para pensar".

Por su parte Craioveanu sostiene que el partido ha sido muy bueno. "A pesar de las pocas ocasiones ha sido un partido que me ha encantado, he vibrado con él. Ha sido un partido bueno, intenso donde los haya", explica. Y MisterChip confiesa que le ha gustado y señala que "el Atlético de Madrid has sido muy superior".

Además, hablan sobre las palabras de Griezmann tras el partido, en las que ha pedido perdón a los aficionados. Y comentan las declaraciones de Simeone.