Torra: "Nuestro compromiso con ejercer la autodeterminación no tendrá retorno"

Torra ha calificado de ignominiosa la sentencia del 1-O , ante más de 800 alcaldes independentistas, y ha defendido la autodeterminación: "Nuestro compromiso con volver a ejercer la autodeterminación no tendrá retorno".

Lo ha dicho este sábado en la Generalitat en un acto de apoyo a los presos soberanistas y en rechazo a la sentencia, junto al vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, y otros consellers; el presidente del Parlament, Roger Torrent; el presidente de la Associació Catalana de Municipis (ACM), Lluís Soler, y el presidente de la Associació de Municipis per la Independència (AMI), Josep Maria Cervera.

"Solo juntos podemos acabar lo que comenzamos", ha asegurado Torra, que ha pedido estar a la altura, así como unidad para hacer que el Estado se siente a dialogar, y ha celebrado que 850 ayuntamientos hayan elaborado mociones de rechazo a la sentencia, documentos que le han mostrado en el acto.

Torra ha hablado de "un juicio político y una sentencia escrita con antelación" y ha acusado al Estado de utilizar el Código Penal para escarmentar y para que no se repita un referéndum de autodeterminación, pero ha reiterado que lo volverán a hacer, con los ayuntamientos a la cabeza.

"No lo podemos dejar aquí. Ahora más que nunca no podemos desfallecer. Estamos en un momento clave", y ha pedido estar a la altura de lo que la sociedad reclama en la calle, ha dicho.

Además, ha sostenido que la presencia de los alcaldes es una muestra de una unidad necesaria, que ha llamado a mantener "para hacer frente a la represión y para forzar al Estado a hablar, y demostrar ante todo el mundo que es un Estado democrático, que no tiene miedo de la palabra ni de la disidencia. Spain, sit down and talk".

El presidente ha apelado a "superar la dinámica de la queja y la lamentación para entrar en una dinámica positiva, constructiva, y tomar la iniciativa", y ha defendido la transversalidad ideológica que, a su juicio, representan los alcaldes presentes en el acto.

Ha afirmado que esta transversalidad es la que está en la calle y reclama una solución política al conflicto: "No dejaremos de insistir en la solución, en la construcción de un futuro de libertad y justicia para los catalanes".

También ha dicho que la presencia de los alcaldes es "una muestra de fuerza y la prueba fehaciente de la vitalidad del mundo local y el compromiso con la radicalidad democrática y los derechos libertades y democráticas" y ha agradecido que los ayuntamientos no hayan fallado nunca.

"Siempre estáis cuando hay que responder a los desafíos, por muy duros y complejos que sean", ha insistido Torra, que ha añadido que también han rechazado la sentencia, que condena a todos y no solo al Govern que impulsó el 1-O, ha dicho