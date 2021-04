Stoichkov, sobre Koeman: "Para mí siempre será el ídolo más grande de la historia del Barcelona"

El exjugador del Barcelona Hristo Stoichkov tiene claro el resultado de El Clásico de esta noche: "Yo creo que vamos a ganar 1-3". Stoichkov fue uno de los primeros en decir que veía a Koeman en el banquillo del Barcelona. "Cuando hay un sueño y crees en tu posibilidad, es tu prioridad. Koeman siempre ha tenido en su mente que un día iba a ser entrenador. Lástima que no fue tres años atrás", sostiene.

El exjugador insiste en que nunca ha dudado de que Koeman lo iba a hacer de la mejor manera. "El equipo llevaba una turbulencia enorme fuera de campo por todas las cosas que han pasado. En ese momento no se sabía la situación de Leo y había cosas dentro de vestuario que no era normales. Yo veo que él es muy capaz, que todos los jugadores aprendan de él y disfruten. Para mí siempre será el ídolo más grande de la historia del Barcelona, por muchas cosas, entre ellas por cómo me recibió en el vestuario y su ayuda dentro del campo", asegura. Además, declara que no solo es responsabilidades del entrenador, sino de cada jugador.

En cuanto al partido de Champions del Real Madrid frente al Liverpool, Stoichkov ha afirmado que los primero 45 minutos "fueron fantásticos para el Madrid", pero "nefastos para el Livepool". "Me pareció un equipo perdedor. No vi un equipo agresivo ni que terminara las jugadas. Necesita urgentemente unos cambios para mejorar", manifiesta.

También ha querido opinar sobre Vinicius: "Es un chaval de 20 años. En cuanto falla salen las críticas, pero estas tienen que ser positivas para que pueda aprender".