La selección femenina de flag football pone el foco en 2028: "Nuestro objetivo son los Juegos Olímpicos de Los Ángeles"

Tras el homenaje en el Bernabéu por su bronce europeo y en plena ola de crecimiento del fútbol americano tras el show de la NFL en Madrid, Alexandra Wiksten, Mónica Rafecas y Olga Sotillo, jugadoras de la selección femenina de flag football, se acercan a los micrófonos de Onda Cero para descubrir la realidad de esta modalidad deportiva en España.

"Algunas ya teníamos entradas por cuenta propia; no sabíamos que habría homenaje en el Bernabéu", reconoce Alexandra Wicksten, capitana de la selección, sobre el inesperado momento vivido tras el partido de la NFL. Para algunas fue la primera vez que presenciaban un evento así: "Verlo en casa y en tu país es infinitamente más especial", subrayan.

Falta de apoyo

A pesar de que es un deporte que cada vez cuenta con una proyección mayor, los apoyos continúan siendo escasos en algunas ocasiones. "Flag cuesta dinero ahora mismo. Representamos a la selección, pero pagamos ficha federativa, club y desplazamientos", denuncian.

Tenemos el mejor equipo hasta ahora, venimos muy fuertes

Aun así, el sueño olímpico une al grupo para continuar trabajando por sus objetivos. "Antes era inimaginable estar en unos Juegos, ahora es una realidad y todas vamos a por ello", destacan. "El nivel top exige detalles, como prepararte bien y tener concentraciones. Ojalá la brecha con otras selecciones no nos deje fuera".

Por su parte, Sotillo insiste en que el "objetivo es los Juegos Olímpicos. Tenemos el mejor equipo hasta ahora, venimos muy fuertes".