La reacción de Ander Barrenetxea a su gol con la Real Sociedad: "Estoy muy contento, sobre todo por la victoria"

Ander Barrenetxea, jugador de la Real Sociedad, ha protagonizado este sábado uno de los mejores goles de LaLiga EA Sports que, además, ha consolidado la victoria del equipo ante el Osasuna (1-3).

"Estoy muy contento, sobre todo por la victoria. Merecíamos ya una victoria fuera de casa", ha señalado el jugador en declaraciones a Onda Cero durante una entrevista en Radioestadio. "Ahora hay que seguir con esta dinámica".

Un gol que podría ser el mejor del año

Preguntado por cómo han reaccionado sus compañeros a un gol que la prensa califica como el mejor del año, Barrenetxea asegura que está muy agradecido. "Han venido todos a felicitarme. La verdad es que estoy muy agradecido porque siempre me muestran mucho cariño cuando hago las cosas bien", asegura. "Ellos están flipando como yo. Yo tampoco me lo creía".

La figura de Oyarzábal como delantero

Respecto a los comentarios sobre el jugador de la selección Mikel Oyarzábal, el futbolista ha sido tajante: "A mí lo que diga la gente me da igual. Oyarzábal es el mejor delantero que puedes tener a tu lado. Te facilita, te quita todo el trabajo, siempre te dice dónde tienes que ir, lo que tienes que hacer... (...) La gente que hable, él sigue haciendo sus números".