La reacción de Alberto Moleiro a la victoria del Villarreal (0-2): "Estar arriba demuestra que estás trabajando bien"

"Estar arriba demuestra que estás trabajando bien", afirma en declaraciones a Onda Cero Alberto Moleiro, jugador del Villarreal, que este sábado ha firmado el segundo gol de la victoria ante el Espanyol (0-2). "Creo que el gol de Gerard abrió mucho el partido y nos ha hecho mostrar nuestro fútbol y estar más cómodos", asegura. "Ya con el 0-2, le complicamos las cosas al Espanyol".

Preguntado por lo que supone esta victoria, que sitúa al equipo en el segundo puesto de la clasificación de LaLiga, Moleiro asegura que están "muy tranquilos y muy contentos". Según apunta, "estar arriba demuestra que estás trabajando bien y que estás consiguiendo los resultados de buena manera".

A pesar de la victoria de este sábado, el futbolista asegura que "hay que estar tranquilos porque no se trata de cómo se empieza, sino cómo se acaba", ya que "es un proceso muy largo (...) Tenemos que seguir así".

Derrota ante el Pafos

Respecto a la derrota contra el Pafos en Champions, Moleiro se mantiene positivo y recuerda las palabras del entrenador. "Nos dice que tenemos que confiar en nosotros y que no se puede empañar toda la temporada por un partido".

Sobre la figura de Gerard Moreno, autor del primer gol del triunfo ante el Espanyol, Moleiro asegura que "es un jugador y personal fundamental para el equipo. Ahora está de vuelta tras las lesiones y estamos muy contentos de tenerlo". Para Moleiro, Gerard "es un jugador diferencial y una leyenda del Villarreal; cada vez lo demuestra".

Con solo 22 años, Alberto Moleiro se ha convertido en una de las jóvenes promesas del fútbol español y que, además, actualmente atraviesa por uno de los mejores momentos de su trayectoria profesional. "No sabría decir si estoy en el mejor momento de mi carrera; no me pongo techo. Pero sí es cierto que estoy en un buen momento que tengo que aprovechar sin que se me suba a la cabeza, porque se trata de mantener un equilibrio. Ni cuando las cosas van bien eres tan bueno, ni cuando van mal eres tan malo. Intento mantener el equilibrio y seguir adelante".