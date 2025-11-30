Raúl Moro afronta con optimismo su etapa en el Ajax: "Intento hacer lo mejor posible para ganarme un sitio en el once"

Raúl Moro ha dado un importante paso en su carrera tras su fichaje por el Ajax de Ámsterdam, club con el que firmó hasta junio de 2030 después de su paso por el Real Valladolid. El extremo catalán de 22 años reconoce en declaraciones a Onda Cero que el cambio a Ámsterdam es "bastante grande", pero que nunca ha tenido miedo a salir de España. "Nunca me ha temblado el pulso para irme a otro país", afirma, aunque admite que los comienzos fueron algo difíciles. "Al principio costó un poquito… venía con el inglés flojito, pero también me ha venido bien para aprender otro idioma".

Nunca me ha temblado el pulso para irme a otro país

Más allá del fútbol y su estancia en el Ajax, el futbolista reconoce que una de las cosas más difíciles es la distancia con los suyos. "Siempre intento viajar a Barcelona para estar con mi familia y amigos", reconoce.

Respecto a su fichaje por el Ajax, Moro reconoce que jugar en Champions fue una de las razones por las que dio el salto. Admite, además, que jugar en la máxima competición europea es un sueño. "Creo que para todos los jugadores es un sueño que tenemos desde pequeños. Fue una de las cosas por las que vine aquí".

El catalán ha reconocido y agradecido la confianza del Ajax, su actual equipo, que mantuvo el interés en él incluso cuando sufrió una lesión en la clavícula durante su etapa pucelana. En cuanto a su paso por el Valladolid, Moro tuvo la oportunidad de marcharse en invierno, pero finalmente se quedó hasta final de temporada, a pesar de que el club acabó descendiendo: "El club decidió que no era el momento. Yo estaba genial allí, nunca quise acabar mal con Valladolid".

Nunca quise acabar mal con el Valladolid

Mirando al futuro, el futbolista admite que no ha perdido de vista a LaLiga, mostrando especial interés por el Villarreal, equipo que elogia por su estilo de juego y evolución: "Creo que el Villarreal está jugando un fútbol muy bueno... Me gusta ver cómo juegan".