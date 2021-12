Paloma del Río: "Desconocemos el 98% de lo que se hace en el deporte femenino"

En la segunda edición de los Premios Supera de Iberdrola, hablamos con Paloma del Río, jurado que ha tenido que elegir el proyecto ganador entre todos los que se han presentado.

Explica en Radioestadio que estos premios son "una vía para darnos cuenta de la cantidad de deporte femenino que se hace y que desconocemos" porque "el 98% de lo que se hace, no lo sabemos. ¿Quién conocía a los premiados? Pues los más cercanos a ellos".

Asegura que para ella no es fácil ser jurado: "Me quita el sueño porque cuando llegan los finalistas, te mandan el dosier de quien ha pasado la criba y yo lo leo, lo dejo reposar y lo vuelvo a leer porque al final no es una quiniela. Me lo pienso mucho porque hay mucho dinero en juego y a quien le toque esa cantidad de dinero, le va a cambiar la vida".