Niko Shera: "Veo muy complicado que Georgia gane"

España se enfrentará mañana a Georgia en el partido correspondiente a la fase de clasificación para el Mundial de Catar, en la previa hablamos con el judoca español de origen georgiano Niko Shera que nos dio sus impresiones sobre el duelo, del que asegura que Georgia tiene "muy pocas probabilidades" de ganar sabiendo el gran nivel de la selección nacional.

El judoca confiesa que no se decanta por ninguno de los dos equipos. "Georgia no tiene opción de jugar el Mundial pero al ser una eliminatoria no puedo elegir si fuese una final sería diferente. España se lo merece más pero le tengo mucho cariño a Georgia como país".

Niko recuerda la victoria de Georgia ante España hace cinco años en un amistoso. “Lo celebraron como si hubiesen ganado el campeonato mundo”.

También habla de la comida típica del país. “En Georgia hay mucha cultura del vino. Uno de los platos típicos es como una pizza rellena de queso fundido y el otro son unos raviolis grandes con carne picada en caldo”. Además, nos enseña a pronunciar Tiflis, la ciudad que acogerá el partido y el significado de los apellidos georgianos que acaban la mayoría en “shvili”, como por ejemplo el suyo 'Sherazadishvili', significa "hijo de", explica.

Juegos Olímpicos de Tokio, su próximo objetivo

Niko, que fue el primer español campeón del mundo en la historia del judo, contó como está marchando su temporada, en la que su objetivo principal son los Juegos Olímpicos de Tokio, a los que ya está clasificado. Aunque antes disputará el Campeonato de Europa y del Mundo.

Sobre la introducción de los nuevos deportes en el programa olímpico. “Esta bien que entren más deportes pero que no quiten a ninguno. Es cierto que un deporte cambia mucho cuando entra en el programa olímpico”.