Marina Bassols logra una de las remontadas más espectaculares de la historia del tenis: "He pensado '¿cómo has remontado esto?'"

"He pensado que qué estaba pasando, mi móvil se estaba quemando. Incluso cuando acabé el partido, he pensado '¿cómo he remontado esto?'", ha dicho Marina Bassols en Radioestadio. La tenista española ha protagonizado una de las mejores remontadas de la historia del tenis: "Al acabar el partido he acabado muy contenta por esta remontada".

Marina ha admitido que no estaba muy "agarrada" al partido desde el inicio, aunque "poco a poco" se ha adaptado hasta llevarse la victoria. "Con las bolas me he sentido así. Salvo una, salvo otra y ya me veo ahí. Hasta que me veo en el partido y pienso 'qué ha pasado, de estar casi en mi casa a llegar aquí'".

La tenista también ha desvelado que algunos amigos pensaba que había perdido el partido. "Espero que no pase más por tanto sufrimiento, mejor estar menos horas en pista", ha terminado Marina.