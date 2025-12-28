Mari Boya, la joven promesa del automovilismo español: "Lo primero de todo es ambición"

Mari Boya se ha convertido a su corta edad en una de las jóvenes promesas del automovilismo español. El joven piloto, ya en la órbita de Aston Martin y debutante en Fórmula 2 con Prema, analiza su presente, su aprendizaje y su sueño de llegar a la Fórmula 1 en los micrófonos de Onda Cero.

Llegar hasta este punto no ha sido sencillo. Para ello hace falta mucho trabajo y también tener una mentalidad clara. "Lo primero de todo es ambición", reconoce al ser preguntado sobre qué se necesita para llegar a lo más alto. "Creo que una persona que no es ambiciosa no puede llegar a nada porque es lo primero que tienes que tener siempre: querer más en todos los ámbitos", añade.

Para el joven piloto, la Fórmula 1 exige una mejora constante en todos los ámbitos: "Hay tantos aspectos en los que mejorar que, cuando un piloto tiene ambición, siempre puede buscar pequeños detalles que le hagan marcar diferencias". Esa mentalidad es la que intenta aplicar tanto dentro como fuera de la pista. "Intento buscar siempre detalles en los que mejorar y seguir cambiando como piloto y como persona", apunta.

Aterrizaje en Fórmula 2

Tras unos primeros test en Abu Dhabi, donde terminó quinto en su primera toma de contacto con el monoplaza, Boya llega a la antesala de la Fórmula 1 con sensaciones muy positivas: "Estoy muy contento por cómo han ido los primeros días de test", señala, destacando la importancia de ese primer contacto: "Tener la confianza y sentirme cómodo con todos los miembros del equipo era algo fundamental".

El piloto reconoce el peso histórico del equipo con el que competirá: "Prema es un equipo que lo que más sabe es ganar", aunque asume el reto con optimismo. "Vengo con una energía muy positiva y con muchísimas ganas de volver a lo más alto con ellos (...) Estoy muy agradecido por la oportunidad que me están brindando".

Fernando Alonso como referente

Preguntado por un top 3 de pilotos en la historia de la F1, Boya deja claro que nunca ha tenido ídolos, aunque sí reconoce que siempre hubo un nombre: Fernando Alonso. Para el joven piloto, compartir tiempo con Fernando Alonso es más que una oportunidad. "Yo estoy aquí por él", reconoce, recordando cómo el asturiano despertó su pasión por el automovilismo.

Un sueño

Y aunque su objetivo final es llegar a la Fórmula 1, Boya prefiere no adelantar los acontecimientos. "Es mi sueño y trabajo nunca me va a faltar para intentar llegar", asegura, aunque insiste en centrarse en el presente: "Carrera a carrera, acabar de demostrar lo que creo que tengo dentro y que soy capaz de hacer".