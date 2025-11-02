Jon Gorrotxategi, tras ganar su primer derbi con la Real Sociedad: "Ha sido increíble"

"Mi primer derbi ha sido increíble". Así de eufórico se ha mostrado el futbolista Jon Gorrotxategi, jugador de la Real Sociedad, en 'Radioestadio' tras ganar su primer derbi (3-2). El joven de 23 años le ha dado la victoria a su equipo en el 90+2 tras un tanto que lo ha convertido en el héroe del conjunto donostiarra.

"Ha sido una tarde increíble, estamos muy contentos", ha explicado en 'Radioestadio'. "Gracias a la afición, que está ahí siempre. El tercer gol también es de ellos", señala.

El jugador ha tenido la oportunidad este sábado de jugar su primer derbi con la Real Sociedad y, además, ha metido su primer gol con el equipo. "Mi primer derbi ha sido increíble. Tenía muchas ganas, es una sensación que no puedo describir", explica.

Según Gorrotxategi, "lo importante son los tres puntos y cambiar la dinámica de la que veníamos". Desde su punto de vista, "el equipo está compitiendo mucho más, se está sintiendo mejor"; motivos por los que asegura que deben "seguir hacia adelante (...) El partido contra el Sevilla nos dio confianza, este creo que nos va a dar aún más. Tenemos que seguir en esta dinámica", insiste.

Un recibimiento especial

Preguntado por cómo ha sido el recibimiento del equipo por parte de la afición, el futbolista asegura que "ha sido increíble". Según apunta, han sentido "a la afición desde el minuto uno. Todos han estado gritando y animando. El tercer gol también es de ellos".