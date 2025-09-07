ENTREVISTA EN RADIOESTADIO

Ismael García, sobre Morata: "Humildemente, creo que en España a veces no valoramos lo suficiente a quienes están fuera"

Gonzalo Palafox entrevista en el último tramo de 'Radioestadio' al segundo entrenador del Galatasaray

Madrid |

Ismael García, segundo entrenador del Galatasaray (Turquía), repasa su experiencia en el país y analiza la figura de Álvaro Morata, entre otros, en el último tramo de 'Radioestadio', con Gonzalo Palafox.

La imagen de Morata aquí en Turquía es muy positiva

Preguntado por el debate que hay en torno a Morata en la Selección Española de Fútbol, García responde: "La imagen de Morata aquí en Turquía es muy positiva. Desde que llegó al Galatasaray se adaptó rápidamente y futbolísticamente es un jugador de altísimo nivel", afirma el técnico.

Creo que en España a veces no se valora lo suficiente a quienes están fuera

"Mi humilde opinión es que en España a veces no se valora lo suficiente a quienes están fuera", explica. En el caso de Morata, García reconoce que "ha jugado en los mejores equipos del mundo y ha conseguido muchísimos títulos", por lo que "cuestionar este tipo de jugadores, no sé, a mí a veces me da la sensación de que perdemos un poquito la perspectiva".

