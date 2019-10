Gabriel Paulista: "Yo quería estar con la Selección de Brasil, pero no es posible y ahora quiero de corazón estar con la Selección Española"

Paulista ha dicho que mereció una oportunidad con la Selección brasileña después de dos temporadas con el Valencia: "No me dieron la oportunidad de estar con ellos".

No obstante, asegura que también tiene un cariño enorme por España y afirma que él quería estar con la Selección de Brasil, pero "no es posible y ahora quiero de corazón estar con la Selección Española".

"Antes estaba triste porque no me convocaba Brasil. Ya no porque me he cansado. En España me han tratado siempre muy bien y voy a intentar hacerlo lo mejor posible para estar con España", ha dicho.

El jugador confirma que ha iniciado los trámites para obtener la nacionalidad española y que el año que viene quiere estar a disposición del seleccionador.