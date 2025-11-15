Diego Godín asegura que "con Julián Álvarez el Atleti puede pelear por todo", aunque la mejor versión del equipo "todavía está por llegar"

La Unión de Peñas del Atlético de Madrid, en su congreso de peñas anual con motivo de la llegada de Apollo como nuevo inversor del club, ha invitado al ex jugador Diego Godín, que se ha dado un baño de masas. "Es un mimo al alma que cuando vengo lo recibo de la afición", ha comentado en declaraciones en Radioestadio.

Preguntado por si este es el año en el que el Atlético de Madrid va a volver a hacer cosas grandes, Godín ha asegurado que "el mensaje es de intentar ir a ganar". Alineado con el mensaje del Cholo, del partido a partido, al final lo que quieren "es ganar". Además, ha calificado a la plantilla como "ilusionante" y ha asegurado que "la mejor versión del equipo se verá más adelante".

Hace menos de un mes coincidió con Diego Costa y Tiago y se vieron con Koke y Griezmann, pero "no fuimos a hablar ni a preguntar nada", simplemente "a saludar a los compañeros, a los chicos, a la gente que conocemos". Sobre el nivel tan alto que ambos están mostrando, Godín lo ha achacado a que físicamente están bien, pero sobre todo es mental. "Si ellos están con ganas, se sienten importantes", ha añadido.

Se nota mucho la diferencia cuando ese tipo de jugadores están bien

Además, ha explicado que gracias a la experiencia que tienen, es "muy fácil" conocer lo que el entrenador y el equipo necesitan. "Se nota mucho la diferencia cuando ese tipo de jugadores están bien y están dentro del campo, porque saben lo que necesita el equipo, conocen a la perfección a sus compañeros, saben diferenciar los momentos dentro del estadio...", ha detallado.

Si bien, el Atleti esta temporada ha mostrado momentos de irregularidad, porque ha marcado cinco goles al Real Madrid, pero luego encadenó malos resultados. Por eso, el equipo necesita "de todos para que te dé para ganar un campeonato" y no depender solo de Julián Álvarez. Aunque ha asegurado que "mientras él mantenga el nivel y tenga salud, de respecto a las lesiones, obviamente que el Atlético de Madrid puede pelear por todo, esa es la realidad".

España y Argentina, favoritas para el Mundial

También ha hablado sobre el Mundial de 2026, que se va a jugar en tres países, por lo que va a ser "algo raro", pero que están "preparadísimos" para recibir un Mundial. Sobre Uruguay, Godín ha aseverado que tiene "jugadores y selección para competir y hacer un gran Mundial".

Además, el ex jugador del Atlético de Madrid ha apostado por España y Argentina. "España si mantiene este nivel de juego la veo como una gran favorita", y ha catalogado a Lamine Yamal como el "jugador estrella de la Selección", cuyo nivel va a depender de lo lejos que España pueda llegar.