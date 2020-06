Diego Carlos: "Tenemos que levantar la cabeza; el viernes viene el Barcelona"

Durante la entrevista con Antonio Esteva, reconoce que "venía un centro muy fuerte y era complicado desviar la bola. Ha sido mala suerte y tenemos que seguir con la cabeza alta".

Sobre su gol anulado dice que "para mí era gol, he mirado sólo el balón y la verdad que no toco a nadie". No obstante, se alegra del buen rendimiento que se ha mostrado el equipo en su vuelta a la normalidad.

