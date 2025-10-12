Dani Muñoz, joven promesa del motociclismo español: "Siempre confié en que podía hacerlo bien"

Con tan solo 19 años, el joven piloto Dani Muñoz ya se ha convertido en una auténtica promesa del motociclismo español. Natural de Dos Hermanas, Sevilla, Muñoz acaba de vivir un año lleno de dudas, sacrificio y emoción, pero también de sueños y metas cumplidas.

"Ha sido uno de los años más complicados de mi vida", señala durante una entrevista en 'Radioestadio'. "En enero y febrero no tenía moto, fue duro mentalmente", reconoce. "Pero por suerte llegó una oportunidad con KTM y la hemos aprovechado. Gracias a eso, el año que viene tengo plaza en el Mundial".

Solo necesitaba una oportunidad como la que he tenido

Muñoz confiesa que durante los meses sin moto llegaron los momentos de mayor incertidumbre. "Cuesta pensarlo, pero a veces se te pasa por la cabeza que puede que esto no es lo tuyo porque ves que no hay sitio. Aun así, siempre confié en que podía hacerlo bien; solo necesitaba una oportunidad como la que he tenido". Gracias a eso, reconoce, está muy feliz y contento.

La importancia de la salud mental

Más allá del talento o la preparación física, el piloto andaluz admite que la salud mental es incluso "más importante que el físico" porque "si no estás bien de la cabeza, no rindes". Preguntado por sus referentes, el joven lo tiene claro: Dani Pedrosa. "Es de los más talentosos que ha habido", afirma. "Es un piloto increíble".

El futuro de Dani Muñoz pasa ahora por consolidarse en el Mundial y seguir creciendo paso a paso. A pesar de su juventud, Muñoz se ha convertido en uno de los nombres prometedores dentro del mundo del motor en España.