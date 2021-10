El Comandante Lara califica la labor de Luis Enrique como "desconcertante" porque "es la Selección en la que menos nos vemos reflejados"

LEER MÁS El Comandante Lara aterriza este viernes en el Teatro Ortega

A lo largo de los duros meses de pandemia, las risas son lo que ha permitido a los ciudadanos seguir adelante y poder disfrutar más de los buenos momentos de la vida. Charlamos con uno de los responsables de esto, el humorista y locutor de radio, Luis Lara, más conocido como Comandante Lara. Nos habla de la improvisación y reconoce que nunca se ha quedado en blanco, pero tiene que ser "un sentimiento más desagradable que chuparle los dedos a un mecánico".

Aun así, recuerda que tras los confinamientos, volvió a pisar un escenario después de 121 días y fue en Córdoba. "Me costó mucho porque contaba las cosas pero tenía que improvisar porque me quedaban los chistes muy abiertos", añade.

El Comandante echa la vista atrás y apunta que estudió periodismo gracias a Gaspar Rosety: "No quería ser periodista, pero me ponía la radio de pequeño y flipaba con él narrando. Quería ser como él porque era mi referente".

¿Cómo recuerda Lara sus bromas?

Cada cómico tiene sus métodos para desarrollar sus chistes y para Luis Lara, es fundamental el apartado de notas del móvil: "Los chascarrillos o analogías que se me van ocurriendo los apunto ahí. Cosas que me vienen a la cabeza, que veo o chistes que me cuentan, incluso lo que pienso en la sala de espera del médico".

De la misma forma, agradece la labor de las redes sociales porque han permitido que "personas desde León o Vitoria lo escuchen". Y manifiesta que se siente muy atraído por la improvisación, pero siempre se decanta por los guiones preparados.

El gran interés del Comandante por el fútbol

Desde pequeño, Luis Lara ha estado muy interesado por el fútbol y reconoce que le encanta "a niveles desorbitados" porque disfruta de él como un niño, ya sea en el estadio, por la televisión o la radio y se declara fan del Jerez Deportivo FC. "El primer partido de este equipo lo locuté yo. Estaba en la última categoría, pero yo lo vivía mucho igual". Sin embargo, añade que "todos los equipos andaluces le despiertan simpatía".

"Luis Enrique ha tomado decisiones rocambolescas con la Selección"

El humorista ha actuado delante del seleccionador Luis Enrique y apunta que él "sí que lo ha visto reírse". No obstante, en cuanto a su labor en la Selección, considera que es "desconcertante" y es una "en la que menos nos vemos reflejados". Pero destaca que venimos de la época de Iniesta, Xavi Alonso, Iker Casillas y compañía, aunque "ahora se toman decisiones rocambolescas".

Sometemos al cómico a un test rápido y nos da algunos datos interesantes: prefiere al Madrid antes que al Barça, a Ancelotti antes que a Kuman "porque es más divertido". Entre algunos de los campos de fútbol más importantes, actuaría en el Bernabeu porque 2una vez que se termine tiene que ser la caña" y entre Messi y Cristiano, duda porque el primero es "el mejor jugador del mundo" pero el segundo va más con su línea merenguista.