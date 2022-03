Aymar Navarro, sobre la brutal caída que ha sufrido esquiando: "Ha sido un susto muy grande"

El esquiador español Aymar Navarro ha sufrido un escalofriante accidente en la prueba del Mundial de Freeride en la que participaba en Suiza.

Aymar se deslizó varios metros golpeándose contra rocas y explica que después de ver las imágenes "lo que menos le podía pasar es lo que le ha pasado: fractura en el hombro por dos lados y la mano. Además, cuenta en Radioestadio que recuerda todo hasta el momento del impacto a pesar de haber perdido el conocimiento durante más de un minuto.

Sobre la caída, Aymar dice que el problema es que había esquiado bastante gente por la zona de su recepción. "Si quisiera estar en el top 10 no me hubiera pasado nada, pero al final yo lucho por estar arriba, pero no me juego la vida, aunque la caída de hoy parezca muy tormentosa", asegura el esquiador.