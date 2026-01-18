Álex Dujshebaev, tras la victoria ante Austria: "Estamos construyendo algo grande para el futuro"

La selección española de balonmano continúa imparable en el Europeo. Tras su victoria por 25-30 frente a Austria, el equipo de Jordi Ribera suma dos triunfos en dos partidos y ya tiene asegurada su presencia en la siguiente fase del torneo. "Estamos muy contentos por estas dos victorias, pero el camino todavía es largo. No podemos bajar el ritmo ni relajarnos", ha dicho Álex Dujshebaev, uno de los referentes del equipo, durante una entrevista en Radioestadio.

El jugador destacó especialmente la solidez defensiva como una de las claves del buen rendimiento del equipo. "Estamos defendiendo muy bien. Serguei Hernández ha hecho un gran partido, y eso nos ha permitido recuperar muchos balones y generar goles fáciles", ha señalado. "Todo el equipo ha hecho un gran encuentro desde la defensa".

Preguntado sobre las ganas especiales ante Austria, rival que eliminó a España en el pasado Europeo, el jugador reconoce que el duelo tenía un componente emocional. "Teníamos muchas ganas después de lo que pasó en el último campeonato. Supimos jugarles bien y mantenerlos a raya cuando más apretaron".

De cara al encuentro con Alemania, el jugador insiste en que el equipo "se va a jugar gran parte de sus opciones en el partido. Nosotros debemos centrarnos en hacer un buen encuentro e intentar ganar como sea", detalla.

En cuanto al futuro de la selección, el internacional español se muestra optimista, pero sin perder la prudencia. "Es complicado decir cuál es el techo de esta selección. Estamos construyendo algo grande para el futuro, día a día, mejorando como grupo y como equipo".