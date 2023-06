Zapater: "No tiene sentido jugar en otro equipo español que no sea el Zaragoza"

Alberto Zapater anunció su adiós del Real Zaragoza. El futbolista cuenta en Radioestadio noche que lo que vivió en su despedida es sentir como "que te estás jubilando pero igual fue el mejor momento de su carrera futbolística y fue sin balón y fuera del terreno de juego. He estado unas semanas pasándolo mal y eso que viví es de pensar, ¿Ocurrió de verdad?".

Desvela que la gente en Zaragoza le da "las gracias, me dicen lo siento, me dicen que me quieren... La realidad del fútbol es el aficionado del Valladolid llorando, el del Almería llorando porque se salva su equipo". "En España solo tenía sentido jugar en el Zaragoza. No tiene sentido ir a otro equipo y jugar contra el Zaragoza. Cuando he estado fuera te das cuenta de la diferencia de sentimiento que hay", asegura.

Ahora se plante la opción de seguir en otro país: "A ver si se da. Esta semana he ido a entrenar y he dicho pues sí que puedo vivir una experiencia con mis hijos fuera. Y si no pues lo del otro día es un gran colofón". Alaba a la afición del Real Zaragoza: "Quieren sin pedir nada a cambio". Sobre si se plantea un futuro en los despachos del club, subraya que necesita "desintoxicarse un poco del Zaragoza pero me es imposible. Mi lugar en el mundo es el Zaragoza aunque no sé de que".