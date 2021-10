Yeremi Pino: "¿La renovación? Estoy contento aquí, la cosa va perfecta"

LEER MÁS El Villarreal saca su mejor versión ante el Young Boys

El Villarreal se ha impuesto al Young Boys por 1-4. Uno de esos goles lo ha logrado una de las irrupciones de este inicio de temporada, Yeremi Pino, que además lo ha hecho en el día de su 19 cumpleaños: "Como este cumpleaños no había tenido ninguno es una noche completa. Necesitábamos la victoria para seguir con opciones"

La dedicatoria del gol ha tenido un destinatario especial, su padre: "Hago la flecha por mi padre, por una serie que vemos juntos, The arrow". La familia está siendo muy importante en su proceso y en todo lo que le está pasando esta temporada: "Lo llevo bien, con los pies en el suelo, la familia siempre está apoyándome. Me tienen enfilado para tener los pies en el suelo. No me ha dado mucho tiempo a pensar pero si son cosas así, que me sigan pasando"

Y está muy cerca de anunciar su renovación, parece que va por el buen camino: "Yo estoy contento aquí y que pase lo que Dios quiera. La cosa va perfecta"