Yaser Hamed: "A través del fútbol representamos a los millones de palestinos que quieren hablar y no pueden"

Montjuic se ha convertido este martes en el escenario de un partido muy especial entre las selecciones de Cataluña y Palestina, un encuentro con un fin claro: apoyar a los afectados por la guerra en Gaza. El resultado ha sido 2-1 a favor de los locales pero en este caso no importaba el marcador porque todos los goles iban en la misma dirección.

30.000 personas han mostrado su apoyo en esta iniciativa reivindicativa y solidaria. Entre los jugadores de la selección Palestina se encontraba Yaser Hamed, jugador español de nacimiento que se ha pasado por los micrófonos de Raidoestadio Noche al término del partido: "Llevo unos años jugando en el extranjero, ahora estoy en Qatar. Juego en Palestina porque mi padre es palestino y conoció a mi madre, que es de Miranda de Ebro, cuando vino a estudiar la carrera de medicina".

"Desde hace 7 años que represento a la selección de fútbol de Palestina y lo hago con mucho orgullo. La solidaridad que ha habido en Euskadi y en Cataluña ha sido brutal. Hemos vivido un momento histórico, algo que no habíamos vivido nunca los jugadores de Palestina. Al final creo que los sueños se cumplen", señala.

Yaser nació en el País Vasco y ha jugado con las categorías inferiores del País Vasco, al que volvió el pasado sábado para disputar otro encuentro benéfico en San Mamés: "Para mí el partido de San Mamés tiene más significado, pude jugar todo el partido allí y cumplí un sueño yo que soy de Bilbao y estoy muy orgulloso. Hoy ha venido mucha gente a apoyar a Palestina y se lo agradezco a todo el mundo, han cantado más nuestro gol que el de Cataluña".

Hamed nos ha contado como ha vivido estos dos últimos años de conflicto: "Han sido muy trágicos, he perdido familiares. Espero que después de estos partidos hayamos enviado algo muy fuerte al mundo y termine todo de una vez. Lo mínimo que se merece la gente es vivir tranquilo y en paz".

"Algunos jugadores tienen familia en Gaza y en otras ciudades, tenemos esa responsabilidad de defender a Palestina de la mejor manera posible y usar el fútbol, porque al final se ve en todo el mundo, para representar a esos millones de palestinos que les gustaría poder hablar y no pueden", concluye.