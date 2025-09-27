Vicente Del Bosque: "Busquets es uno de los jugadores de los que más orgulloso me siento de haber entrenado"

Sergio Busquets ha anunciado este viernes su retirada del fútbol profesional a final de la presente temporada. Uno de los futbolistas campeones del mundo con España en Sudáfrica 2010 cuelga las botas dejando atrás una carrera prodigiosa con un palmarés envidiable.

Fue precisamente ese Mundial el de su consagración como futbolista en ese doble pivote junto a Xabi Alonso que tantas críticas generó tras la derrota ante Suiza en el debut. Fue entonces cuando Vicente Del Bosque dijo en rueda de prensa aquello de "si pudiera elegir me gustaría reencarnarme en Busquets".

En Radioestadio Noche hemos querido hablar con el seleccionador para repasar la importancia de Sergio Busquets en los éxitos tanto del Barça como de la selección española. "Es un jugador que ha marcado una época, su recorrido ha sido extraordinario", explica.

Del Bosque valora muy positivamente a un futbolista en todos los sentidos. "Era muy buen compañero. En el Barça tenía a Xavi, Iniesta, Fábregas... No quería destacar más que los demás, pero era de una eficacia y una regularidad extraordinaria (…) El rendimiento de Busquets daba mucha tranquilidad al equipo y sus compañeros lo reconocían", cuenta.

Sobre los planes de futuro del futbolista, Del Bosque reconoce que ojalá "siga ligado al mundo del fútbol porque tiene muchas cosas que enseñar (…) Tiene conocimientos, esa tranquilidad y saber estar para poder dirigir un equipo".