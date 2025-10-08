Viaje gratis a Miami o importante devolución del abono: así compensará el Villarreal a su afición el partido ante el Barça

Con el visto bueno de la UEFA cada vez está más cerca la celebración en Miami del partido entre Villarreal y Barcelona. Los equipos están decididos a que se dispute este partido fuera de España y están consiguiendo el apoyo de parte de los aficionados, como los peñistas del Villarreal que se han posicionado a favor.

Fernando Roig Negueroles, Consejero Delegado del Villarreal, se ha pasado este martes por los micrófonos de Radioestadio Noche para aclarar todas las medidas que tomará el club en beneficio de sus abonados: "Entendemos que con la aprobación de UEFA es un paso muy importante y que no va a haber más trabas y se disputará. Tiene que estar definido este mes para poder llevar a cabo. Por la información que tenemos creemos que si que se va a dar".

"Cuando sea oficial al 100%, quien quiera ir a Miami irá de forma gratuitay quien no recibirá el 20% del abono. Es bueno jugar este partido pero hay unos inconvenientes que sufren los abonados del Villarreal. Sería llegar, disfrutar de Miami, ver el partido y volverse", explica. "En cuanto a los jugadores, ya hablamos en su momento y por supuesto apoyan la decisión del club, entienden que cobran un dinero", añade.

La realidad es que esta medida sufre la negativa de grandes instituciones de nuestro fútbol como es el caso de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE): "No entiendo la postura guerrera y absurda de AFE, que podría vivir de las cuotas de los que la forman, pero sigue recibiendo un dinero por parte de La Liga".

En cuanto a beneficios, el Villarreal asegura que no recibirán una compensación económica por este encuentro: "Nosotros, el Villarreal, no recibimos un dinero por esto, el beneficio es a largo plazo, abrimos y expandimos mercado. Estamos muy lejos de la Premier, no podemos quedarnos parados".

"Entiendo que un equipo que tenga 20.000 abonados es más fácil de mover que otro que tenga 60.000. Somos dos equipos Champions y creo que es un partido muy atractivo para vender nuestra liga. Por Decreto se nos dijo que de los derechos de televisión tenemos que dar un porcentaje al CSD. Por lo menos el CSD que nos deje crecer, que no ponga trabas", concluye.