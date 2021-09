Valdano: “Un club que regala a Suárez, Griezmann y Messi es porque está en una situación desesperada"

El ex futbolista y ex entrenador argentino habló sobre los trepidantes movimientos que han tenido lugar en las últimas horas de la ventana de fichajes. Sobre la salida de Griezmann del Barça, sostuvo que: “Un club que regala a Suárez, Griezmann y Messi es porque está en una situación desesperada”.

"El Barça está en una situación realmente dramática. Las decisiones que toma son forzadas, que tienen que ver hasta con la supervivencia", añade y destaca el potencial del conjunto colchonero. “El Atleti ya tenía la mejor plantilla de LaLiga antes de la llegada de Griezmann”.

Sobre el fichaje fallido de Mbappé por el Real Madrid aseguró que le daba pena por el club blanco y LaLiga. "Esperaba a Mbappé, me parece que era muy importante. Me da pena que no se haya conseguido. Hay que esperar un año, pero en este fútbol un año es un siglo”. Además, cree que el pesimismo se instaló en la cúpula blanca en las últimas horas. “Me dio la sensación de que Florentino sabía antes de hacer la última oferta que no había que hacer, porque de la otra parte había una negativa a negociar sea la cifra que sea”.

El club merengue si que cerró la incorporación de Camavinga, al que definió como “un jugador interesante, muy joven. Tiene una carrera muy alegre, es hábil y dinámico”. “Ahora lo tiene que demostrar en la competición”, apuntilló. También cree que la entidad de Concha Espina tiene plantilla suficiente para estar en la pugna por los títulos a pesar de no fichar al astro francés. “Si al Madrid le aguanta el medio del campo está para la pelea”.

Para Jorge Valdano el mejor jugador de competición nacional ahora mismo es Benzema. "Es la estrella de LaLiga se lo ha ganado a pulso", finaliza.