Unai López, tras el debut del Rayo en Conference: "Volver a Europa es una felicidad para todos"

El Rayo Vallecano ha disputado este jueves su primer encuentro oficial en Europa 24 años después, y lo ha hecho con victoria por 2-0 en Vallecas frente al Shkëndija de Macedonia del Norte en Vallecas, en su debut en la Conference League 2025-2026. Los goleadores han sido Unai López y Fran Pérez.

El centrocampista del equipo madrileño, Unai López, ha anotado el primer gol del Rayo en su vuelta a Europa, un tanto que quedará grabado en la historia del equipo de la franja. Al término del encuentro el guipuzcoano se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio noche: "Creo que el equipo ha hecho un gran partido, hemos sido superiores y hemos merecido la victoria".

"Volver a Europa es una felicidad para todos. Ojalá estar muchos años, sé que es complicado pero pelearemos para ello. Nos tenemos que centrar en ir pasando rondas pero tenemos el objetivo de levantar el título, ¿por qué no? Sería algo grande para el barrio, para el equipo y para mi. Levantar un título europeo es complicado", explica.

El inicio del Rayo en liga no ha sido el esperado, en 7 jornadas han sumado tan solo cinco puntos y están empatados con algunos equipos en descenso: "Hemos tenido mala suerte y un calendario muy complicado. La liga te pone donde te mereces, ahora mismo pienso que merecemos más puntos y no los tenemos pero no nos podemos quedar en el jugamos bien pero no ganamos, tenemos que seguir en este camino porque llegarán los resultados".