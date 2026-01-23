REAL MADRID

Ulises Sánchez-Flor: "Con Xabi Alonso la renovación de Vinicius estaba en peligro y eso ha tenido mucho peso"

Ulises Sánchez-Flor, periodista deportivo, se ha pasado este jueves por los micrófonos de Radioestadio Noche para presentarnos su nuevo libro "Vinicius El Salvaje", la historia de de un futbolista y una personalidad salvaje que provoca halagos o crispación, pero que no deja indiferente a ningún aficionado.

ondacero.es

Madrid |

