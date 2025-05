Toni Nadal: "A Rafa no se le valora solo las victorias sino la forma de conseguirlas"

La pista central de Roland Garros ha sido testigo de un homenaje a la altura de la leyenda. Rafa Nadal, el rey de la tierra batida con 14 Roland Garros, ha sido homenajeado en París, en su torneo, en el que ha hecho historia y que ahora le reconoce todo el legado que deja en el mundo del tenis.

Un emotivo adiós que pudo vivir Rafa junto a grandes leyendas y sus familiares más cercanos como Toni Nadal, su tío y entrenador, que este lunes se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche para revivir todo lo acontecido: "Estoy agradecido a que Rafael dijera lo que dijo ayer. Nosotros no somos mucho de expresar nuestros sentimientos pero me alegra que tuviera este detalle conmigo. Cuando vi la ovación tan larga que le hizo el público me emocioné".

"A uno siempre le gusta que le tengan en consideración y que le hagan un reconocimiento. Es verdad que si te lo hacen en tu país también sería especial, pero que te lo hagan en un país que no es el tuyo y en uno de los escenarios más importantes del circuito profesional todavía creo que tiene más transcendencia y sentimiento. El homenaje de ayer combinó la elegancia con la sencillez, todos los familiares quedamos muy contentos y especialmente los que estuvimos más implicados quedamos muy agradecidos", cuenta.

"Evidentemente a alguien no le hacen un homenaje si no gana muchas veces en un lugar, como lo de Rafa, pero creo que no se valora solo las victorias sino la forma de conseguirlas. Nosotros cuando llegamos al circuito las primeras veces teníamos la sensación de que al público francés le molestaba los éxitos de los tenistas españoles pero aún así notábamos el cariño de la gente en las calles. A partir del momento en el que el público fue algo incorrecto con Rafael, sobre el 2009, notamos que la gente le apoyaba y le admiraba más", explica.

Ayer se demostró una vez más como la rivalidad es convertida en admiración entre Federer, Djokovic, Murray y Nadal: "Ellos han demostrado que puedes batallar hasta el límite con tu rival pero siempre dentro de los límites de la corrección, es algo que iniciaron Federer y Rafael. De la buena relación de ellos se extiende al resto".

Toni recuerda los comienzos de Rafa y también todo el sacrificio que tuvo que hacer para llegar a hacer historia: "Siempre le dije que tenía que ser consecuente con su elección, mi sobrino eligió ser un gran jugador y tenía que pagar un precio si quería conseguirlo y creo que a Rafael le ha compensado. Siempre vi a un chico dispuesto a hacer todo lo necesario para alcanzar sus objetivos".

"Creo que los tenistas actuales están menos dispuestos a hacerlo. No hablo de Sinner ni de Alcaraz porque no lo sé, pero es lo que he notado en los últimos años", concluye.