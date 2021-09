Toni Nadal: "No se puede ser número uno si no aguantas la presión"

Dentro de unas horas, la pista central Arthur Ashe acogerá el partido de cuartos de final del US Open entre el español Carlos Alcaraz y Felix Auger-Aliassime, hablamos con Toni Nadal que entrena al canadiense y se muestra "ilusionado" y con ganas de que su pupilo se lleve la victoria.

"Cuando entreno voy con el que entreno a no ser que en el otro lado estuviera mi sobrino, que iría con él. Evidentemente no voy a querer que nadie gane a Rafael, pero en este partido voy con mi jugador, sería increíble que él me pagara para que yo tuviese el corazón dividido", cuenta entre risas Toni.

Toni vuelve a Nueva York, torneo que no pisaba desde 2017 cuando Nadal levantó el título. "El torneo está cambiado, no conozco a mucha gente de los jóvenes que juegan, antes conocía a todo el mundo. El tenis va más rápido de lo que iba antes. A medida que avanzan los años hay más igualdad", explica.

"Antes el torneo estaba en manos de Federer, Nadal o Djokovic y en los siguientes años lucharan por el título 10 jugadores, entre ellos está Carlos Alcaraz. Estos se los tendrán que combinar a ver quién está mejor cada semana", añade.

Sobre la posible presión que puede tener Carlos Alcaraz al ser tan joven si puede condicionar en su crecimiento, Toni asegura que no se puede ser número uno si no aguantas la presión. "Carlos lleva jugando toda su vida y vas teniendo presión en diferentes presiones, no creo que le afecte mucho. Es correcto y sabe lo que quiere", afirma. Sobre la comparación con su sobrino resalta que: "si a mi me pusieran la etiqueta del nuevo Nadal estaría muy contento".

