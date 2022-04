Tertulia:¿Qué grupo sería el mejor para España en el Mundial?

Empezamos escuchando las palabras de Gerard Piqué en su entrevista con Jordi Wild, en las que se ha referido a Bartomeu: "Es una persona cuyas inseguridades o el hecho de querer tener a todo el mundo contento le llevó a no saber decir que no. No saber afrontar los problemas. Los últimos tiempos no lo vimos nunca por la Ciudad Deportiva. ¿Por qué me cruzo con Bartomeu? Cuando me miente a la cara con el Barçagate.

Ha dejado abierta su vuelta a la Selección y ha destacado que su rival favorito es el Espanyol por encima del Real Madrid: "Yo me alegro cuando el Espanyol sube a Primera porque voy a ir allí a jugar. Me gusta ir allí, entrar al terreno de juego, que te silben desfigurados. Que te rías y se cabreen todavía más. No hay nada como eso en el mundo. Diría que es mejor que el sexo. Lo disfruto muchísimo más que contra el Madrid. Es una rabia contenida, un resentimiento de años. Los del Madrid son unos señoritos y bienquedas".

Y analizamos la previa del sorteo del mundial ¿Cómo ven nuestros posibles rivales a la Selección de España? Señala Fernando Burgos que la mayoría de representantes destacaban que es un equipo muy joven y que para ganar un mundial igual es mejor llegar con más experiencia. Analizamos los bombos y los posibles rivales de España.