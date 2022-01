Tertulia: ¿Es la victoria ante el Valencia el punto de inflexión del Atlético?

Analizamos la remontada del Atlético de Madrid ante el Valencia. Señala Enrique Orteo que "la victoria del Atleti puede hasta ser justa por su pundonor y por irse a por el partido"

No está de acuerdo Misterchip para el que "el primer tiempo del Atleti ha sido indigno. No ha merecido la victoria" Diego Pablo Simeone, se ha mostrado "orgulloso" del triunfo conseguido este sábado frente al Valencia (3-2), con una remontada en el tiempo añadido, y dijo que son "los del segundo tiempo" en referencia al "empuje" del acto final. "Hoy es fácil contar lo que se vio. En el primer tiempo no fuimos nosotros, no hicimos nada de lo que quisimos hacer. Nos patearon dos tiros al arco y nos hicieron dos goles. No hicimos nada por culpa nuestra. Llegamos al entretiempo y hablamos con mucha tranquilidad. Dijimos que había maneras de perder, jugando hacia delante y si hacíamos un gol la gente nos iba a llevar a lo que pasó", analizó el 'Cholo'.

El Real Madrid recibe al Elche en un partido que será titular Hazard después de su gol ante el mismo rival en Copa. Ancelotti ha reconocido que cuenta con él para la temporada que viene: “Está en la planificación de la próxima temporada”, dijo el técnico en rueda de prensa después de comentar que no le molestan las repetitivas preguntas por Hazard y otros futbolistas que no juegan y que intenta ser honesto en sus respuestas.

“Habitualmente, sí estoy cansado, me duermo. Si tú me ves despierto, significa que no estoy cansado. La atención que tiene el Real Madrid es esto. No son preguntas que me puedan cansar e intento ser en la respuesta lo más honesto posible”, declaró.

Un Ancelotti que previamente confirmó que Hazard volverá a ser titular un mes y un día después del último partido, en Copa del Rey frente al Alcoyano.

“Sí. Es un buen día (para que sea titular). Ojalá que sea un buen día”, contestó con una sonrisa.