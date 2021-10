Tertulia: ¿Qué problemas arrastra el Madrid para seguir su mala racha perdiendo ante el Espanyol?

LEER MÁS El Madrid vuelve a tropezar en Liga tras perder ante el Espanyol

Tras la derrota del Real Madrid ante el Espanyol en el estadio de Cornellá (2-1) por goles de Raúl de Tomás en el minuto 17 y otro de Aleix Vidal en el 60, las críticas giran en torno el técnico madridista, Ancelotti, que decidió cambiar de estrategia ofensiva para este partido.

¿Ha sido este uno de los peores partidos del Madrid?

Para Enrique Ortego este Madrid ha hecho uno de los peores partidos de la temporada puesto que no ha tenido apenas ocasiones de marcar, al contrario que el Espanyol. Esto se debe a que defensivamente el equipo no acaba de ajustarse; "salvo Benzema no hay nadie fijo", sostiene sobre la cantidad de cambios que realiza Ancelotti en cada partido.

"Esta temporada el Madrid va a realizar pocos partidos tan malos como este", opina Fernando Burgos, quien critica la tercera derrota consecutiva de los madridistas. Entre los problemas del Madrid están las bajas de jugadores, la poca organización de los futbolistas en el campo, la creación de juego, etc. "Esto confirma que el Madrid no está bien", dice Pereiro.

¿Qué fallos ha tenido el Real Madrid?

Los tertulianos critican en Radioestadio Noche los múltiples cambios que realiza Ancelotti durante los partidos. En esta ocasión contra el Espanyol, en la segunda parte ha habido tres partidos distintos, "un desastre para el entrenador y los jugadores". Con estos cambios, el técnico desordena al equipo porque ni se habitúan a jugar juntos.

De seguir así de mal en defensa, Pereiro adelanta que el Real Madrid podría traer en enero a Rudiger, acuerdo que ya lleva meses apalabrado.