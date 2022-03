Tertulia: ¿Por qué no juega Bale en el Real Madrid?

Gareth Bale ha sido la estrella en la victoria de Gales con un doblete suyo, ambos tantos de muy bella factura. Tras el encuentro ha dicho que no tiene que dar ninguna explicación. Pero está claro que ha demostrado que tiene un gran nivel. Debatimos sobre su estatus en el Real Madrid. Desde luego que parece que es un jugador aprovechable y la pregunta es ¿Por qué no juega en el Real Madrid?

La Selección vuelve a Barcelona con la baja de última hora de RDT. Hablamos de la situación de Luis Enrique. El seleccionador ha comunicado que no quiere renovar antes del mundial de Catar. La RFEF le había ofrecido renovar pero ante la espera de Luis Enrique han decidido esperar al mundial de Catar para ver cómo está la situación y si planteárselo o no a Luis Enrique. En la RFEF entienden que esta postura del entrenador puede ser que no quiere continuar.