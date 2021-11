Tertulia: ¿Qué se espera del debut de Xavi en el banquillo del Barça?

LEER MÁS Pedri recae de su lesión y peligra su vuelta antes de 2022

Tras la recaída de la lesión de Pedri debatimos sobre si se podía haber prevenido. "Yo al jugador no le echo culpa, son los entrenadores, doctores y clubes los que deben advertir al jugador y no ponerle siempre", comenta Alejandro Romero. Añade Misterchip que de una temporada a otra duplicó el número de partidos y el estrés porque no es lo mismo jugar en Las Palmas que en el Barcelona y la Eurocopa. "Nadie tiene culpa pero está claro que este chico ha soportado un estrés enorme".

Xavi ha asegurado en su rueda de prensa que es más difícil ser futbolista que ser entrenador. Debatimos sobre sus palabras y la rueda de prensa. "Entrenador es la única profesión que sabes que te van a echar seguro", comenta Enrique Ortego. Y las normas. En el día de partido quedarán concentrados desde la misma mañana.

Desde Inglaterra apuntan a que el Chelsea estaría dispuesto a pagar la cláusula de 50 millones de euros de Gavi. "Yo sí lo pagaría. Por edad, proyección y lo que ha demostrado en momentos importantes", opina Enrique Ortego. Fernando Burgos dice que los pagaría mañana mismo y Misterchip que pagaría 80 si hace falta. No lo ve tan claro Alejandro Romero.

Además comentamos la previa del Atlético de Madrid - Osasuna. La situación del Real Madrid con la junta de socios compromisarios. Y nos vamos a Francia con la última hora de Sergio Ramos que finalmente no debutará este fin de semana con el PSG