Tertulia: ¿Puede el Bayern vencer al Barça?

Arrancamos la tertulia con el próximo partido entre el Barça y el Bayern de Múnich. Para Alfredo, los de Xavi lo parece que tengan un bajón tras su último resultado, pero eso no quita "la realidad del Barcelona". Lo tiene complicado, pero Xavi trae ilusión, puede llegar Ansu o que Dembélé se recupere. "Esto da esperanza y Laporta sabe lo difícil que es", añade.

Sería posible que el Bayern saliera victorioso. "No saben salir a medio gas. A ver si el Barcelona se recupera y tiene consciencia de que se juga el pase a octavos de final. Ya se le ve metido en el partido pero le falta continuidad", recalcamos.

Otro de los equipos españoles en las cuerdas es el Atlético de Madrid, que para Susana, "no puede hacerlo peor". "No ha ganado ningún partido en Champions en casa. No mereces estar ahí y yo esperaba más. Lo puedo ver ganando en Oporto pero no dependen de ellos mismos", señala.

Para Gerard, no hay que estar preocupado porque Simeone "tiene un margen de confianza para no juzgarle tan pronto" pase lo que pase. "Sería un fracaso y es la mejor plantilla de la Liga española, pero Simeone tiene recorrido para reinventarse".