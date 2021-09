Tertulia: ¿Ha perdido Koeman la confianza de la junta directiva del Barça?

El entrenador del conjunto azulgrana se encuentra en entredicho desde su llegada. A pesar de que Laporta le ha ofrecido la renovación, tal y como apunta Alfredo Martínez, la junta directiva no confía en él. “Tienen muy serias dudas de que lleve a efecto lo que ellos quieren”, apuntó. Además asegura el posible regreso de uno de los grandes símbolos de la historia culé, Xavi Hernández. "Hay un acercamiento".

A Gerard López no le sorprende ya que la continuidad de Koeman no era muy asegurada para esta temporada. "Solo le va a salvar que el equipo vaya bien en LaLiga o en Champions. La confianza no está al 100%".

Por su parte, Látigo Serrano pone el foco en la quede de ser la prioridad para el técnico holandés. “La preocupación de Koeman tiene que ser crear un equipo competitivo, no recuperar jugadores como Umtiti que no es un central para el Barça", explicó.