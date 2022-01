Tertulia: "Nadie exige a Simeone y el equipo se desangra"

"Simeone tiene muy poca exigencia. Nadie le exige y hoy el equipo se ha desangrado. Hay que estar muy agradecido a Simeone pero hay que empezar a exigirle", comenta Antonio Sanz. Para entender lo que puede estar pasando Segurola hace una reflexión: "No hay ningún club en las ligas europeas que haya estado diez años. Solo Ferguson en su día, y ahora Simeone. Si uno construye el mejor periodo en la historia de un club lo que se mide es su poder. Es evidente que hay un desgaste".

"Lo más preocupante es que el equipo no juega a nada y sobre todo que no tiene ninguna ambición. Hay que salir a por todas en un partido como este. Eso es responsabilidad del entrenador y de algún jugador que no está a su nivel", señala Jano Mori. Segurola no quiere olvidar el buen partido de los de Marcelino: "Parece que el partido lo ha perdido el Atlético de Madrid y no que lo ha ganado el Athletic"

Y en cuanto a los jugadores, destaca el descenso de los números de Marcos Llorente respecto a la temporada pasada. Enrique Ortego considera que "Llorente está aburrido. No está tan bien y no juega dónde le gusta. Quería jugar de centro del campo hacia arriba y eso lo ha notado el equipo"