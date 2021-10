Tertulia: "A Luis Enrique le gusta buscar el enemigo en la prensa"

LEER MÁS Gavi y Pino, las sorpresas de Luis Enrique

Luis Enrique ha señalado que ve esta lista como las otras algo en lo que no está para nada de acuerdo Fernando Burgos: "Como va a ser igual que las anteriores si ha llevado a un jugador con cuatro ratitos en primera, no lleva a ningún delantero, lleva a tres centrales zurdos, un lateral de delantero".

Para Misterchip es "unánime que esta lista es un desastre. Y no entiendo qué tiene que ver que sepas más de fútbol que los demás para no escucharles. Ha dicho eso porque no puede justificar la lista". En ese sentido a Enrique Ortego le ha recordado a otra época: "Me ha recordado a Clemente. En una charla con periodistas decían yo he estado en cuatro mundiales, yo en cinco. Clemente les dijo que eran como las vacas de Lezama que llevan viendo al Athletic toda la vida y no tienen ni idea de fútbol"

En cambio, Alfredo Martínez cree que ya se sabía que Luis Enrique era sí: "Luis Enrique es cómo es. Y es el momento que más necesita reafirmarse. Es un entrenador que va con sus ideas a muerte, a él le importa un pimiento lo que diga un comentarista". Y añade que si el equipo gana al aficionado le da igual lo que Luis Enrique responda a la prensa

Edu Pidal cree que Luis Enrique se ha enfocado en la prensa: "A Luis Enrique le gusta encontrar al enemigo en la prensa. No es un entrenador conciliador y nunca lo ha sido. Se ha mordido la lengua lo cuál no quiere decir que haya sido agradable. Luis Enrique presenta a los medios como el enemigo ante los jugadores".