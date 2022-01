Tertulia: ¿Jugará Haaland en el Madrid o el Barça?

Arrancamos esta tertulia con la incógnita sobre el futuro de Erling Haaland, que todavía no se sabe qué equipo lo acabará fichando. Para Alfredo, tanto el Barça como el Real Madrid tienen un 50% de posibilidades de que juegue en su equipo, aunque Burgos cree que se irá con los de Ancelotti, ya que "tienen un trabajo previo fuerte y saben que dijo que su ilusión siempre era jugar ahí".

"El Madrid lo tiene muy adelantado y la decisión se tiene que tomar antes de febrero", añade. Sin embargo, Enrique considera que, a pesar de que esté más cerca del Madrid, "le cuesta creer que la Premier o el PSG se queden con los brazos cruzados". "Los que tienen dinero irán a por él porque nunca se sabe cuándo volverá a salir un jugador como ese", destaca.

Sigue LaLiga y uno de los partidos que se jugará próximamente es entre el Real Madrid contra el Alcoyano. Después de su última derrota, no se descarta que el Alcoy los elimine: "Su motivación será enorme y no me extrañaría que eliminaran a los de Ancelotti", recalcan.