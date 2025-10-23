Sonia Bermúdez, sobre Mapi León: "Para mí era una prioridad que estuviese aquí"

Arranca la etapa de Sonia Bermúdez al frente de la selección española femenina, una de las mejores delanteras que ha tenido este país y que ahora emprende este ilusionante proyecto. Lo hará con la disputa de la semifinal de la Nations League y con toda una revolución en el equipo, destacando la vuelta de dos campeonas del mundo, Jenni Hermoso y Mapi León, a una lista de España después de estar fuera del equipo.

Sonia Bermúdez se ha pasado este miércoles por los micrófonos de Radioestadio Noche en la previa de su debut al frente de la absoluta femenina: "Sabemos que Málaga va a estar apoyándonos a muerte, estoy encantada de empezar con una semifinal. Nos estamos conociendo aunque con algunas he compartido vestuario como Jenni. El trato es profesional, cuando digo que es una ventaja conocerlas es por no entrar en un vestuario sin conocer a nadie. Tenemos jugadoras con mucho talento".

"Ahora toca el momento de disfrutar de lo que tenemos, de tener a Jenni, de tener a Mapi", señala. Jenni Hermoso retorna tras un año sin estar en las listas de la selección después de que Montse Tomé no contara con ella como parte de su equipo: "Está entrenando muy bien y está feliz. Yo ya lo dije, no vamos a descubrir a Jenni, sabemos el talento que tiene".

También ha vuelto Mapi León, que renunció a ser convocada con la selección hasta que no hubiese cambios estructurales tras lo sucedido con Luis Rubiales en el Mundial que ganó España: "La Federación llevaba tiempo hablando con Mapi, hemos tenido una reunión. Ahora está aquí, a un gran nivel. Para mí era una prioridad que estuviese aquí".

Sandra ha hablado de su relación con la anterior seleccionadora, Montse Tomé, y de su salida de la Federación: "Le deseo lo mejor en su nueva etapa. No he hablado con ella ni me ha mandado un mensaje para felicitarme". Sandra la conocía desde que entrara en la Federación para ponerse al frente de la selección sub-19 femenina, cargo que ostentaba cuando se celebró la famosa Asamblea de Luis Rubiales.

Sonia fue una de las que aplaudió entonces al que fuera presidente de la Federación cuando negaba que dejaría el cargo: "Cuando pasó eso renuncié a mi trabajo y a mi sueño. Pusimos nuestro cargo a disposición de la Federación". Todo esto ocurrió 1 hora después de que FIFA suspendiera a Luis Rubiales de su cargo.