Silvia Domínguez dice adiós al baloncesto: "Sentía que era el momento"

Silvia Domínguez pasará a ser leyenda desde hoy mismo tras anunciar su retirada del baloncesto profesional. Atrás deja una exitosa carrera con palmarés de tres Euroligas, 8 Ligas y 6 Copas de la Reina. A ello se le suman sus logros con la Selección, con la que ha disputado en torno a 200 partidos en los que ha defendido los colores de España, alzando al equipo para ganar tres medallas de oro de Eurobasket, la plata en el Mundial de 2014 y en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

En este día tan emotivo para la jugadora barcelonesa, se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche: "Todavía estoy con muchísimas emociones pero más tranquila tras haber pasado este día. Sentía que era el momento, el baloncesto está cambiando mucho y no quería acabar peleada con él por los valores que yo tengo. Este día ha superado las expectativas que tenía".

El club de su vida, Perfumerías Avenida de Salamanca, ha querido honrar su nombre y su carrera anunciando el nuevo nombre del pabellón, el ahora 'Silvia Domínguez': "Cuando llegué a Salamanca con 19 años, en el 2006, sabía a donde venía, al campeón de liga y a una ciudad con mucha afición pero a la vez con mucha timidez".

"Me queda la espina clavada de un año que tuve la oportunidad de ir a la WMBA pero gracias a eso vinieron otras cosas buenas", asegura. Silvia ahora enfrenta una nueva etapa en su vida, que de momento no tiene definida: "Ahora siento incertidumbre, quiero darme ese tiempo para buscar algo que me motive".