Sheyla Andrino cuenta su experiencia en las sesiones de la AFE para futbolistas que buscan equipo: "Estoy encantada de estar aquí"

La AFE organiza sesiones para futbolistas que están buscando un equipo para esta temporada. Por ello, se han vuelto a reunir en Los Ángeles de San Rafael, desde ahora y hasta el 17 de agosto, 24 futbolistas que se encuentran sin equipo y quieren encontrar otra nueva oportunidad.

Sheyla Andrino es una de ellas y cuenta a Raúl Granada su experiencia. "Es un campamento con distracción, disciplina... Encantada de estar aquí y aprovechando la oportunidad", ha dicho, a lo que añadido que se trata de días "bastante intensos" desde la hora de despertarse: "Entre que entrenas, comes, descansas, hay charlas, charlas nutricionistas, entrenamientos de tarde... Se te pasan los días volados, no paras".

"Tienes que ir conociéndote día a día. Cuesta, hay gente que le cuesta más abrirse, otros que menos. Ha pasado una semana y el grupo está muy bien, todas en general", cuenta sobre la dinámica de grupo, que trabaja como un "equipo": "Es un equipo, tienes que tener esa disciplina, saber cuánto está bien tu rendimiento, aceptar cuándo te toca jugar... Tienes que hacer mejorar a tu compañera".

Por último, habla del salvamiento que supuso para ella la Queens League: "A mí la Queens me salvó, volví a disfrutar del balón, de la sensación de conocer gente".